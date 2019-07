Juventus, Khedira ai saluti: ecco dove giocherà la prossima stagione

La Juventus continua a lavorare sul mercato e dopo i tanti acquisti, è tempo di pensare alle uscite. Maurizio Sarri ha diversi esuberi in rosa e servirà liberarsene per fare cassa. Tra questi giocatori, alcuni in particolare hanno un ingaggio pesante che pesa in modo rilevante sul bilancio. Sami Khedira rientra tra i calciatori in partenza anche per motivi economici. Il centrocampista guadagna 6 milioni annui e gli arrivi di Ramsey e Rabiot gli tolgono ancora più spazio. L’idea della Juventus è quella di farlo partire a zero, lasciando a lui la decisione finale.

In tal senso, l’ex Real Madrid è stato visto in tribuna all’Emirates Stadium dell’Arsenal a vedere la sfida contro il Lione. I Gunners sono una delle pretendenti al calciatore e quello di ieri potrebbe essere stato un segnale importante in ottica futura.