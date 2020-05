Juventus, Khedira non tradisce: “Sto bene e resto qui”

Sami Khedira giura amore alla Juventus. Spesso accostato ai nomi dei giocatori partenti, il centrocampista tedesco ha voluto precisare la sua intenzione di rimanere a Torino e in Italia, ovviamente in maglia bianconera.

Lo ha fatto rispondendo ad alcune domande dei tifosi su Instagram: “Ho un contratto fino al 2021, sto molto bene in Italia e alla Juve”, ha commentato Khedira che è arrivato alla Juventus nel 2015 dal Real Madrid. “Qui in Italia ho trovato una squadra fortissima e ho fame di vittorie. Adesso sto bene fisicamente e voglio vincere qui molti trofei, non vedo perchè dovrei cambiare squadra o cercare un’altra sfida”.