Juventus, Khedira piace a Emery: l’Arsenal detta le condizioni

Non solo Paulo Dybala. La Juventus, in queste ore, è molto attiva sul fronte cessioni e, tra i nomo caldi in uscita, vi è anche quello di Sami Khedira, centrocampista tedesco che non rientra nei piani del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Per lui la dirigenza bianconera sta cercando una nuova soluzione, che, secondo le ultime notizie, potrebbe essere in Premier League.

ARSENAL – Il giocatore piace infatti molto al tecnico dell’Arsenal Unai Emery, che lo considera il rinforzo ideale per il centrocampo dei Gunners. Il club londinese, però, è disposto a soddisfare il suo allenatore solamente ad una condizione: che Khedira si svincoli dalla Juventus in modo da poter essere prelevato a parametro zero. L’operazione, altrimenti, non si farà, per buona pace di Emery.