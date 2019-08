Juventus, Khedira: “Voglio il Triplete. Quando ho avuto il problema cardiaco non vedevo bene ma…”

Interessante intervista rilasciata dal centrocampista della Juventus Sami Khedira a Kicker. Il tedesco ha parlato della stagione ormai alle porte, ma anche del nuovo tecnico e delle problematiche fisiche avute in passato quando, a causa di un problema cardiaco si era dovuto fermare.

SALUTE – Parte subito da quello che è stato e racconta: “Dopo un allenamento avevo problemi di vertigini e non ci vedevo bene, ho avvertito il medico, ma non mi sono sentito in pericolo di vita e l’operazione per l’aritmia era quasi routine, ci si riprende quasi sempre e noi siamo totalmente controllati. Sono convinto di poter stare atleticamente al massimo livello, altrimenti parlereste con un pensionato e non con il calciatore Khedira. Posso giocare uno, due o tre anni al massimo”. E sulle sue condizioni attuali, Khedira ha detto: ” Il ginocchio va bene, mi sento completamente in forma, ho fiducia nel mio fisico. L’ultima è stata la peggior stagione della mia carriera? È stato un anno sfortunato, poco felice, con molti infortuni, il ginocchio, l’operazione al cuore. Ero entrato in una spirale negativa”.

AMBIZIONE – Momento negativo che sembra essere terminato. Il centrocampista vuole vincere tutto con la Juventus: “Voglio coronare il sogno di prendere la Champions con la Juve perché amo il club, la squadra è la città. Non dobbiamo nasconderci, non saremmo credibili: non si compra Ronaldo o de Ligt per uscire nei quarti o o semifinale. La società ha l’obiettivo di vincere la coppa, anche se sarebbe fatale pensare solo a quel trofeo”. Obiettivo dichiarato, quindi, vincere tutto: “Serie A? Sarà una lotta più avvincente rispetto allo scorso campionato. L’Inter si è rinforzata e ha preso un allenatore molto bravo come Antonio Conte, il Napoli va sempre considerato. Dobbiamo iniziare il campionato concentrati e da quello prendere la fiducia per l’Europa. Sarebbe una bella stagione per me se riuscissi a giocare l’80 per cento della partite e a vincere i tre titoli principali con la Juve”.