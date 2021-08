Juventus, Kulusevski: “Con Allegri mi trovo bene e sto imparando tanto”

Parla lo svedese dopo i primi minuti di gioco sotto la guida del mister toscano

Su Monza-Juve: "E' molto importante, abbiamo lavorato tanto in questa settimana, quindi non è mai facile giocare la prima amichevole così. Però abbiamo vinto", ha detto Kulusevski. Poi sul suo rapporto con Allegri: "Come mi trovo col mister? Molto bene, devo dire che sto imparando davvero tanto. Io amo imparare, ho imparato davvero tante cose che non sapevo prima soprattutto nella fase difensiva, ogni giorno si impara qualcosa di nuovo".