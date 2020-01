Juventus, Kulusevski dopo la firma: “Adoro il gioco di Sarri e darò tutto per la maglia”

Un importante innesto per il centrocampo della Juve, un elemento di sicura prospettiva, un giocatore dalla giovane età ma dal talento cristallino. Parliamo di Dejan Kulusevski, centrocampista svedese di origini macedoni, nato a Stoccolma il 25 aprile del 2000. La Juve acquista il giocatore dall’Atalanta, ma per lui i prossimi mesi saranno ancora in prestito al Parma, dove ha iniziato questa stagione.

COMUNICATO JUVENTUS – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in cinque esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024.

Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con il Parma Calcio 1913 S.r.l. un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore.

PRIME PAROLE – “Il mio 2020 non poteva iniziare meglio di così. Sono molto contento, è una grande giornata per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che hanno lavorato con me. Assist? Diciamo che gioco per vincere. Se penso che è meglio tirare tiro, ma se c’è un mio compagno libero in una posizione migliore gliela passo. Perché non contano gli assist e i gol. Conta vincere. Mie caratteristiche? Gioco di Sarri mi piace perchè è fatto di velocità e tocchi e lui mi farà migliorare. Parma? Sono da sei mesi e sono fortunato di avere compagni bravi e un mister importante. La Juventus è il miglior club al mondo, ai tifosi bianconeri dico che darò tutto per la maglia”.