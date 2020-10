Juventus, Kulusevski: “Pirlo mi dà fiducia. Qui per giocare non conta l’età ma…”

A Kiev Dejan Kulusevski, si può dire che è stato decisivo per la Juventus. Da un suo sinistro dal limite è nato il gol dello 0-1 firmato da Morata, autore poi anche del gol del raddoppio. Il centrocampista 20enne in un’intervista esclusiva a Sky Sport racconta i suoi primi due mesi da calciatore bianconero e del rapporto con il suo nuovo allenatore: “Mister Pirlo è perfetto perchè ti dà fiducia: sai che se fai bene, puoi giocare. Avere un allenatore che non ha timore di lanciare i giovani è fondamentale. Il mister e lo staff mi aiutano davvero tanto, sia in campo che fuori – riporta sport.sky.it- rispondono sempre a tutte le mie domande e mi danno una grossa mano in campo e fuori. Quando non faccio qualcosa che mi viene richiesto, me lo dicono subito in modo da non ripeterlo”. Il segreto? “In un top club come la Juve non è l’età a fare la differenza, ma ciò che si dimostra durante gli allenamenti. Qui non si fanno differenze di età o altro, non conta quanti anni hai o altro. Se uno deve giocare, gioca”.

A Verona in rosa

La Juventus tornerà in rosa, seppur per una sola partita. La squadra di Pirlo indosserà contro il Verona la quarta maglia stagionale: disegnata da Pharell Williams, è un ritorno al passato. Pharrell WIlliams è un cantautore, produttore e imprenditore statunitense. Classe ’73, ha partecipato anche da attore ad alcune pellicole cinematografiche e nella sua carriera ha ottenuto anche 13 Grammy Award. In passato ha collaborato con artisti di fama mondiale, come Madonna e Beyoncé, ed è cofondatore di due linee di moda