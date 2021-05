Juventus, Kulusevski: “Stagione con alti e bassi ma non ho rimpianti”

Lo svedese della Juventus ha fatto un bilancio della sua prima stagione in bianconero

Il calciatore della Juventus Dejan Kulusevski ha alternato buone prestazione a uscite non all'altezza della maglia pesante che indossa. Lo svedese ha realizzato 4 gol in 31 partite di campionato, solo la metà (16) giocate da titolare. "Sapevo che venendo a Torino non sarebbe stato facile - ha ammesso in esclusiva a Sky Sport -, ma è giusto così. Se fosse stato tutto rose e fiori, non sarebbe stato divertente...". Così, secco. Sfacciato. Come in una delle sue giocate. E poi schietto e sincero, quando si tratta di parlare di tattica: "Ho cambiato ruoli e modo di giocare, ma i concetti sono stati quasi sempre gli stessi: dialogare coi compagni, giocare vicino agli attaccati ed essere sempre nel vivo del gioco. Ho fatto meno assist e meno gol dell'anno prima, ma è normale. In alcune partite ho fatto meglio, in altre peggio. Più di questo però non avrei potuto fare. Non ho rimpianti".