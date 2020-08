Juventus, la carica di Bonucci: “C’è voglia di ribaltare il risultato, stiamo bene”

Oltre a Sarri anche Leonardo Bonucci ha commentato la sfida di venerdì sera della Juventus contro il Lione. Il difensore si aspetta una grande partita dei bianconeri all’Allianz Stadium.

LE PAROLE DI BONUCCI

Queste le sue parole in conferenza: “Stiamo bene. Abbiamo ottenuto l’obiettivo principale, che era quello di vincere lo Scudetto. Vogliamo fare una grande partita domani sera, c’è voglia di ribaltare il risultato. Possiamo fare bene, facendo un grande lavoro di squadra. Sono i dettagli a fare la differenza, domani sera lo dovremo fare per tutti i minuti e per tutti i secondi. Domani ci giochiamo una parte importante della stagione. Il risultato sarà una conseguenza della prestazione. Tutti noi, con una parola, un gesto, un’iniezione di energia positiva, possiamo determinare come andrà la gara. Dopo il lockdown abbiamo fatto buone prestazioni, con altre in cui s’è abbassata la concentrazione”.