Juventus, la decisione di Cristiano Ronaldo sulla ripresa della Serie A

Cristiano Ronaldo attende di sapere se e quando la Serie A riprenderà. L’attaccante della Juventus aveva lasciato l’Italia subito dopo la sfida contro l’Inter per far visita alla madre, che aveva sofferto da poco un ictus. Da quel momento CR7 aveva trascorso e continua a farlo, tutta la quarantena in Portogallo.

Ma prima o poi dovrà fare ritorno in Italia, e se nonostante la Juventus non abbia ancora convocato i suoi calciatori per rientrare dall’estero, Cristiano Ronaldo dovrà tornare. Secondo quanto filtra, il portoghese starebbe aspettando di capire le reali date durante le quali si avrà la ripresa della stagione: allenamenti e partite. Solo dopo il calendario ufficiale farà ritorno a Torino. Sicuramente il centravanti ha voglia di tornare a giocare ma vuole prima vederci chiaro. Nei prossimi giorni le istituzioni prenderanno una decisione definitiva e sarà allora che CR7 tornerà in Italia anche se dovrà rispettare i 14 giorni di ulteriore quarantena.