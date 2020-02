Juventus, la frecciata di Cobolli Gigli: “Serve coerenza”

Giovanni Cobolli Gigli è stato presidente della Juventus e sa bene come funziona il mondo bianconero. Intervenuto a Radio Sportiva l’ex numero uno bianconero ha fatto una panoramica della situazione attuale in casa Juve senza andare troppo per il sottile: “C’è un problema di comunicazione, ci vuole coerenza”.

Cobolli Gigli si riferisce alla gestione Allegri e Dybala da parte della società: “Paratici prima dell’ultima partita ha detto che Dybala è il nostro miglior giocatore ma allora spieghi perché questa estate voleva venderlo, Nedved confermò Allegri poi ci fu esonero una settimana dopo e lui non partecipò neppure alla conferenza di addio”.

AGNELLI – Infine l’ex presidente ha lanciato un messaggio ad Andrea Agnelli: “La famiglia Agnelli ha fatto un’operazione rischiosa ma giusta, i calciatori però devono essere determinati. Il presidente è un ottimo comunicatore, forse l’unico, magari è necessario che prenda in mano la situazione cominci a farsi sentire forse giocatori ne hanno bisogno”.