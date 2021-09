Juventus, la mossa di Allegri in attacco: nuova idea già contro il Milan

Il mister dei bianconeri cerca soluzioni per trovare la vittoria in campionato

La Juventus si è ritrovata questa mattina alla Continassa per la seduta odierna, aperta al pubblico. Mister Allegri sta preparando i giocatori in vista della sfida di domenica contro il Milan , valida per quarta giornata di Serie A. Proprio in chiave del big match del weekend, il tecnico potrebbe pensare ad un cambio tattico in avanti.

Si parla di un Federico Chiesa in una posizione diversa dal solito, ovvero come seconda punta. Tornato in gruppo proprio in queste ore dopo i problemi fisici all’adduttore che gli avevano fatto saltere le ultime gare, il campione d'Europa con l'Italia potrebbe essere la carta giusta per far tornare la Juventus alla vittoria in SerieA. Successo che, n questo avvio di stagione, non è ancora arrivato. Chiesa potrebbe essere schierato con Dybala o con Morata come attaccante e non come esterno di centrocampo.