Juventus, la mossa per Dybala: il futuro si decide tra due settimane

Il numero 10 bianconero al centro del progetto

A prescindere da quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, la Juventus di Allegri ripartirà da Paulo Dybala . La Joya sarà al centro del progetto tattico bianconero. Ed è per questa ragione che tra le prime mosse che la Vecchia Signora farà il ottica mercato sarà quella di incontrarsi col suo numero 10 per trattare il rinnovo.

Per prima cosa la Juventus dovrà recuperare il rapporto con l'argentino, sembrato non eccellente nel corso dell'ultima annata. In tal senso, si riprenderà a parlare di prolungamento di contratto e lo si farà al ritorno dalle vacanze. Infatti, attualmente Dybala è in vacanza a Miami, ma fra un paio di settimane secondo il Corriere dello Sport è previsto il confronto fra il giocatore, il suo entourage e Federico Cherubini.