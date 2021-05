Juventus, la scossa di Lapo Elkann: “Svegliatevi tutti”

"La storia e la maglia meritano più amore, rispetto, passione e professionalità"

Ha voluto attendere qualche ora dopo la batosta subita dai bianconeri per esprimere al meglio la sua opinione sulla prova della squadra ma alla fine, attraverso il proprio profilo Twitter, ecco che l’imprenditore ha scelto parole dure ma mirate per descrivere l’amarezza del momento. "Vedere la Juventus così fa male al cuore", ha esordito Lapo nel suo messaggio. "La storia e la maglia meritano più amore, rispetto, passione e professionalità. Svegliatevi tutti!", Parole chiare recapitate a Pirlo e squadra. Adesso, la Juventus rischia seriamente di non andare in Champions League il prossimo anno cosa che porterebbe ad un grave danno di immagine ma anche finanziario con diversi introiti che verrebbero meno.