Juventus, la svolta per Higuain: l’asse con la Roma si infiamma con un altro big coinvolto

Potrebbe esserci la Roma nel futuro di Gonzalo Higuain ma anche in quello di Daniele Rugani. L’asse con la Juventus è aperto per entrambi i giocatori. Se il Pipita potrebbe non rientrare nei piani bianconeri, anche il giovane difensore – che con il suo agente reclama spazio -, potrebbe presto dire addio a Torino.

Secondo gli ultimi rumors di mercato, dopo aver preso Mancini dall’Atalanta, la Roma starebbe pensando proprio a Rugani per completare il reparto difensivo. Chiuso in difesa dall’arrivo di Matthijs de Ligt, l’italiano potrebbe trovare il progetto giallorosso ideale per le sue ambizioni. Gli ottimi rapporti tra Juventus e Roma potrebbero poi portare, finalmente, anche al passaggio di Gonzalo Higuain alla corte di Paulo Fonseca.