Juventus, l’accordo per il rinnovo del contratto di Dybala vicino. Le ultime

Sul tavolo, il rinnovo dell'accordo con la Joya, in scadenza al 30 giugno 2022

La Juventus è vicina alla chiusura della trattativa per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala. Come riporta la Gazzetta dello Sport domani, prima di pranzo, al cospetto di Federico Cherubini, Pavel Nedved e forse Maurizio Arrivabene si presenteranno agente e collaboratore di Paulo Dybala. Sul tavolo, il rinnovo dell'accordo con la Joya, in scadenza al 30 giugno 2022. Le discussioni sul rinnovo della Joya sono partite da una settimana e hanno già fatto segnare due incontri: molto positivi per quel che riguarda la volontà di proseguire insieme, non risolutivi a livello di accordi formali, ingaggi e legami da mettere nero su bianco. Si riparte da qui Allora Arrivabene e Cherubini avevano prospettato un legame fino al 2025, con uno stipendio da 8-8,5 milioni l’anno, più bonus che potrebbero portarlo a 10 in un’annata positiva.