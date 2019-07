Juventus, l’agente di Dybala in Inghilterra. Possibile scambio con il Manchester United

Possibile svolta per il futuro di Paulo Dybala. L’agente del giocatore, che non rientra nei piani del tecnico della Juventus Maurizio Sarri, si trova infatti in queste ore in Inghilterra per trattare in prima persona con il Manchester United. La destinazione inglese sembrerebbe gradita all’argentino, pronto a tornare protagonista dopo una stagione opaca.

SCAMBIO – L’approdo di Dybala ai Red Devils potrebbe aprire le porte a un clamoroso scambio di mercato: i bianconeri, per cederlo allo United, vorrebbero infatti in cambio Romelu Lukaku, centravanti belga cercato con insistenza nelle scorse settimane dall’Inter di Antonio Conte.