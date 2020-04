Juventus, l’agente di Rugani: “Daniele sta bene, da domani nuovi esami”

Daniele Rugani è stato il primo calciatore della Juventus a risultare positivo al Coronavirus. Dopo l’esito tutta la Juventus, compresi staff e dipendenti, era andata in auto-isolamento. Per fortuna il secondo tampone di Rugani ha dato esito negativo e per il difensore è iniziata la fase di ripresa.

PARLA L’AGENTE – Ad aggiornare i tifosi riguardo le condizioni di salute del difensore ci ha pensato il suo agente Davide Torchia. Queste le sue parole a TuttoJuve.com: “Daniele lo sento tutti i giorni, la sua salute è buona e non ci sono per il momento altri sintomi. In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore, la durata delle quarantene dei contagiati sono state allungate perché sembra ci sia sempre il pericolo di un falso positivo o negativo. Per avere maggior sicurezza, bisognerà trascorrere più tempo a riposo. Da domani in poi, avrà la possibilità di fare nuovi esami per capire se potrà essere libero ed arruolabile”.