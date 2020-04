Juventus, Lapo Elkann: “Rinnovo di Buffon? Non sapete quanto godo”

Gianluigi Buffon non si ferma. Il portiere classe 1978 ha infatti trovato l’accordo per prolungare di un altro anno il suo contratto con la Juventus, club nel quale gioca ininterrottamente dal 2001, eccezion fatta per la parentesi al Paris Saint-Germain della scorsa stagione. A commentare la notizia, ai microfoni di Rai Radio 1, è intervenuto Lapo Elkann.

FELICITA’ – “Non sapete quanto godo per il rinnovo di Buffon, Gianluigi è una persona fantastica e di cuore, oltre che un grande campione. Coronavirus? Sono rimasto bloccato in Portogallo a causa della chiusura delle frontiere. Lavoro tutto il giorno per aiutare l’Italia con la mia campagna di solidarietà”.