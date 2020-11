Juventus, l’attesa di Pirlo di rivedere l’esibizione della Dybala mask

Andrea Pirlo attende con ansia il ritorno al gol di Paulo Dybala. L’argentino è atteso anche dai tifosi della Juventus che si auspicano che la sosta gli sia servita per guarire e per ricominciare a sentirsi bene. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, la Joya in questi giorni ha alternato terapie mirate e allenamenti molto intensi: nonostante la cura robusta a base di antibiotici, per debellare una volta per tutte la brutta infezione alle vie urinarie che lo aveva colpito un mese fa, quando era stato in Argentina per rispondere alla convocazione della nazionale. Dybala che si è riaggregato al gruppo, probabilmente sabato, contro il Cagliari potrebbe esserci. Se per il Cagliari non sarà ancora pronto, tre giorni dopo si ripresenterà una nuova occasione contro il Ferencvaros in Champions. I numeri dello scorso campionato raccontano che la Juventus ha vinto il 75.8% delle 33 partite con Dybala in campo, percentuale che scende al 20% senza l’argentino (5 gare). Paulo è il giocatore che ha mandato più volte al tiro i compagni e dopo Ronaldo è quello che ha effettuato più conclusioni. Inoltre ha chiuso il 2019-20 con la più alta percentuale di passaggi riusciti (88% a match) e solo Insigne ha fatto meglio per occasioni create (2.09 a partita). Ecco perché la Juventus aspetta il vero Paulo, che non vede l’ora di tornare a esibirsi nella Dybala mask.