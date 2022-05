Juventus-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45

Redazione ITASportPress

Juventus-Lazio si gioca questa sera, lunedì 16 maggio 2022 per la 37esima giornata di Serie A. Calcio d'inizio previsto alle 20:45 con la sfida dal sapore particolare tra gli uomini di Allegri e quelli di Sarri, grande ex. Nessun obiettivo particolare per i bianconeri che vorranno finire al meglio la stagione davanti al proprio pubblico. Voglia di Europa, invece, per i biancocelesti.

Juventus-Lazio, probabili formazioni

Di seguito le possibili scelte dei due mister per la gara di oggi:

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Dove vederla

Juventus-Lazio è in programma lunedì 16 maggio 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 20.45 per la 37^ giornata di campionato.

La sfida odierna tra bianconeri e biancocelesti verrà trasmessa in diretta su DAZN ma anche su Sky. Per quanto riguarda la prima opzione servirà abbonarsi e scaricare l'app su una smart tv compatibile, o su console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa si potrà ricorre a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Il match come detto, verrà trasmesso in coesclusiva anche su Sky e sarà possibile vederlo precisamente ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

Per chi volesse vedere la sfida di campionato in streaming potrà farlo con DAZN collegandosi al sito ufficiale o scaricando l'app su smartphone e tablet. Lo stesso potranno fare i clienti Sky, ma attraverso Sky Go. C'è anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il ticket 'Sport' sarà possibile seguire in diretta della partita.