Juventus-Lazio streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Juventus-Lazio si gioca oggi lunedì 20 luglio alle 21.45 a Torino. La super sfida è valida per la 34^ giornata di Serie A e potrebbe dare il colpo di grazia per la lotta allo scudetto. Dopo il pareggio dell’Inter e quello dell’Atalanta, solo un successo degli ospiti potrebbe tenere vive le speranze di gloria delle altre squadra. I padroni di casa guidati da Cristiano Ronaldo, ovviamente, non vorranno dare modo a nessuno di riaprire la battaglia alla vetta.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per la Juventus che vedrà Szczesny in porta. Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro in difesa. Bentancur, Pjanic e Rabiot in mezzo al campo. Cuadrado, che dovrebbe dunque essere avanzato in avanti, nel tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda la Lazio, Simone Inzaghi cerca un risultato positivo ma deve fare i conti con una rosa evidentemente ristretta. Strakosha in porta. Difesa a tre con Bastos, Acerbi e Luiz Felipe. Lazzari e D.Anderson sulle corsie esterne mentre in mezzo toccherà a Parolo, Cataldi e Milinkovic-Savic. In avanti duo Caicedo Ciro Immobile. Assenti Leiva, Correa e anche Luis Alberto.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Juventus-Lazio sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky. Per seguire la sfida che potrebbe dire molto sullo scudetto di questa stagione, basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Serie A e su Sky Sport al numero 251 del satellite. Il match tra la Juventus di Maurizio Sarri e la Lazio di Simone Inzaghi potrà essere seguita anche in live streaming attraverso Sky Go, il servizio disponibile per coloro i quali possiedono un abbonamento Sky. Basterà scaricare l’app ufficiale e collegarsi anche attraverso dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet.

Esiste anche l’opzione Now Tv per seguire Juventus-Lazio. Ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky che, acquistando uno dei pacchetti, consente di vedere anche le partite di Serie A.

