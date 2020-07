Juventus, le condizioni di Dybala

L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Probabile un suo recupero per la sfida Champions con il Lione. Un’elongazione ha tempi di recupero intorno ai dieci giorni. La Juve gioca in Champions il 7 agosto, dunque dodici sere dopo l’infortunio. Lo staff di Sarri farà tutto il possibile per poterlo mandare in campo in una gara che vale tantissimo, anzi che ora vale tutto. Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi