Juventus, le parole di Fabio Paratici sul futuro di Sarri

Nei giorni precedenti alla sfida con il Lione si è parlato molto del futuro di Maurizio Sarri. Il ritorno degli ottavi di finale contro i francesi è una gara importante per la stagione bianconera come rimarcato dal CFO della Juventus Fabio Paratici.

LE PAROLE DI PARATICI

Nel prepartita di Juve-Lione Paratici ha speso parole importanti riguardo il futuro dell’allenatore toscano: “Senza i tifosi è sempre difficile, ma sono alibi che non ci prendiamo. E’ una partita bella da giocare, c’è una prospettiva importante da raggiungere, cioè giocarci la final eight a Lisbona. Concentriamoci su questa partita col gusto di giocarcela, è diversa da tutto il resto. Sarri ha ripetuto ciò che io ho detto già 3-4 volte. I giudizi per quanto riguarda una stagione non sono mai presi su una singola partita, ma sulla stagione. Sulle cose buone e meno buone. Ora concentriamoci su questa partita”.