Juventus, le ultime di mercato: una nuova stella per Allegri

Le mosse dei bianconeri

Redazione ITASportPress

La Juventus è pronta a mettere insieme una squadra molto competitiva per riscattare la passata stagione deludente terminata senza trofei e con un "misero" quarto posto. Per potenziare la rosa servirà intervenire sul mercato e oltre ai soliti nomi caldi come quello di Pogba, sarebbe arrivata una richiesta esplicita di mister Massimiliano Allegri: almeno due top, anzi, due stelle.

Secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano vorrebbe due giocatori di livello per alzare il tasso tecnico della squadra e non solo. Servono due profili in grado anche di guidare i più giovani, un po' come faceva Chiellini che, dalla prossima annata, non ci sarà più.

Juventus, le ultime di mercato

E allora ecco che nell'ottica dei due top richiesti da Allegri, si torna a parlare di Angel Di Maria e di Paul Pogba. Soprattutto il secondo sembra più che mai desideroso di tornare a vincere come nel suo primo ciclo a Torino e mettersi alle spalle l'esperienza non troppo felice al Manchester United.

L’altro, invece, l'argentino ormai ex Psg, è alla ricerca di un'ultima esperienza di livello prima di tornare in Patria. La sua decisione arriverà solo nelle prossime settimane.

Nell'ottica dell'attesa, però, ecco una nuova stella che farebbe al caso di Allegri e che andrebbe a rinforzare un altro reparto: l'attacco. Luis Suarez, sì, di nuovo lui. L’uruguaiano ha appena chiuso la sua esperienza biennale all’Atletico Madrid, ha 35 anni, è svincolato, e sta cercando una nuova sistemazione. Il nome del bomber torna di moda dopo che due anni fa era stato davvero tanto vicino e lo fa nell'ambito dell'indecisione sul futuro di Alvaro Morata. Non esiste ancora una reale trattativa, ma il club bianconero ha raccolto disponibilità e informazioni sul Pistolero. Bisogna essere pazienti e capire chi saranno i due - o in questo caso i tre - top player per Allegri.