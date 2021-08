Juventus, il rinnovo di Dybala non sarà sotto l’ombrellone

Per la fumata bianca se ne parlerà a settembre

Debutto con gol contro l'Atalanta per Paulo Dybala che sembra già aver trovato un feeling speciale con mister L'argentino ha voglia di far vedere che è tornato, rinnovo o non rinnovo. A proposito del suo contratto ieri una fumata grigia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la proposta della Juve, già esplicitata nei precedenti due incontri, è di 8 milioni di parte fissa e 2 di bonus, uno “facile” legato alle presenze, l’altro più complesso su risultati personali e di squadra. Oggi Paulo guadagna 7,3 (meno nella scorsa stagione in cui non ha centrato il 50%). Nella riunione di ieri l’agente Jorge Antun e l’uomo delle sponsorizzazioni Carlos Novel hanno invece presentato a Federico Cherubini e all’a.d. Arrivabene la loro contro-proposta. Partono dalla vecchia offerta bianconera pre-Covid, da 11 milioni fissi più bonus e considerano che in virtù del prossimo status del giocatore il club debba raggiungere il tetto attuale degli ingaggi che, Ronaldo a parte, sono i 12 (bonus compresi) a cui può arrivare De Ligt. Insomma, ballano almeno 3 milioni. Anche se queste, ovviamente, sono posizioni di partenza da cui ci si “deve” muovere, per arrivare a rinnovare il matrimonio. Un “sì” che Dybala vorrebbe il più lungo possibile, fino al 2026, mentre la Juve pensa a al 2025. Per la fumata bianca serviranno altri giorni ed è probabile che si arrivi a settembre. La firma sotto l'ombrellone di Ferragosto non ci sarà dunque come si auspicavano i dirigenti bianconeri.