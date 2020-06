Juventus-Lecce diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus Lecce, si gioca oggi 26 giugno alle 21.45 il match valido per la 28^ giornata di Serie A. Padroni di casa che vogliono cercare l’allungo in classifica dopo il precedente turno favorevole. Ospiti alla disperata ricerca di punti salvezza.

Juventus-Lecce, le probabili formazioni

Seconda partita di campionato dopo il ritorno in campo dopo lo stop coronavirus. Juventus che dovrebbe affidarsi ad una formazione molto simile a quella che ha sconfitto il Bologna nel precedente turno. Qualche cambio dovuto alle assenze in difesa con l’idea Matuidi terzino sinistro. Per il resto davanti a Szczesny ci saranno Cuadrado, De Ligt e Bonucci. Pjanic, Bentancur e Rabiot in mezzo. Tridente offensivo formato da Dybala, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo potrebbe riposare ma molto dipenderà dalle condizioni di Douglas Costa e Higuain, recuperato per l’occasione, ma ancora non al top. Il Lecce di Fabio Liverani arriva con tanti infortunati e una rosa cortissima. Gabriel in porta, Donati, Rossettini, Lucioni e Calderoni in difesa. Petriccione e Tachtsidis in medianta. Mancosu, Falco e Saponara in sostegno dell’unica punta Babacar. Lapadula out per infortunio.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

La gara Juventus-Lecce sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati della tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming mediante Sky Go, disponibile sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Per queste opzioni sarà necessario scaricare l’applicazione per i sistemi Android e iOS. Inoltre, sarà possibile vedere la partita in streaming anche acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che consente di acquistare direttamente l’evento che si intende seguire.

