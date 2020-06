Juventus-Lecce: le formazioni ufficiali

Vincere per allungare e costringere gli avversari a non poter più fallire o fare punti per scacciare lo spettro della retrocessione. Juventus-Lecce è un match delicato per entrambe le formazioni che hanno obiettivi diversi, ma estremamente importanti. I bianconeri vogliono sfruttare il momento favorevole in campionato, con i 4 punti di vantaggio sulla Lazio dopo l’ultima sorprendente turno. I giallorossi, invece, sono reduci dal pesante k.o. interno contro il Milan. Fischio d’inizio a Torino alle ore 21.45. Maurizio Sarri e Fabio Liverani hanno fatto le loro scelte in vista del match:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Costa, Dybala, Bernardeschi

Lecce (5-3-1-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Paz, Vera; Mancosu, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; Falco