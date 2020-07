Juventus, l’esito degli esami per Chiellini e Bentancur

Rientrati nella notte da Reggio Emilia dopo la partita contro il Sassuolo, i bianconeri hanno subito ricominciato a lavorare, in vista della sfida di lunedì prossimo all’Allianz Stadium contro la Lazio.

Il menu, come sempre in un “day after” ha previsto recupero e scarico per chi ha giocato ieri sera, mentre il resto della squadra ha affrontato lavoro personalizzato.