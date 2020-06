Juventus, l’esito dei controlli ai giocatori colpiti da Covid: sorridono Dybala, Rugani e Matuidi

Sono state settimane complicate anche per il mondo del pallone. L’emergenza coronavirus non ha fatto differenze colpendo anche diversi giocatori professionisti. Tra le squadre che hanno riscontrato positività al Covid-19 anche la Juventus con Dybala, Matuidi e Rugani i soggetti colpiti.

Era forte il timore che il virus avesse potuto lasciare dei problemi data la sua aggressività nei confronti dell’apparato respiratorio ma a quanto pare, come scrive Tuttosport, i tre calciatori della Juventus non hanno avuto alcun effetto negativo a seguito della malattia. Sebbene Matuidi, Rugani e Dybala siano stato colpiti da forme di diversa entità, con l’argentino maggiormente interessato soprattutto in caso di sforzo, la buona notizia è che nessuno presenta alcun problema o conseguenza e questo permetterà la normale e regolare ripresa delle attività agonistiche.