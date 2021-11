Juventus, l’ex Barzagli: “Contro la Lazio la migliore gara della stagione”

Parla l'ex difensore bianconero

Due rigori di Leonardo Bonucci hanno permesso alla Juventus di avere la meglio sulla Lazio nel big match del sabato di Serie A. Una gara vinta con merito per la Vecchia Signora che, secondo l'ex centrale bianconero Andrea Barzagli , ha messo in campo la migliore prestazione della stagione fin qui.

Parlando ai microfoni di DAZN per commentare appunto la sfida vinta dalla Juventus contro i biancocelesti all'Olimpico, Barzagli ha detto: "Penso sia stata una grande vittoria, ho visto sostanza e qualità", le parole dell'ex giocatore. "Per me è una vittoria meritata per la Juventus, probabilmente il successo contro la Fiorentina ha dato qualcosa in più ma questa è stata la miglior partita della Juventus in stagione".