Juventus, l’ex Barzagli: “Sembra che Allegri stia sempre sperimentando…”

L'ex difensore bianconero dopo la sconfitta della Juventus contro l'Atalanta

Non torna il sereno in casa Juventus. Dopo il k.o. pesante in Champions League contro il Chelsea arrivato in settimana, ecco anche quello in campionato, questa volta contro l'Atalanta. All'Allianz Stadium è bastato un gol di Zapata a far cadere la Vecchia Signora che, adesso, si trova nuovamente ben distante dalle posizioni di vertice. A commentare l'ennisimo risultato negativo di questa annata dei bianconeri è stato Andrea Barzagli, ex difensore proprio della Juventus, che ai microfoni di DAZN ha voluto dire la sua.