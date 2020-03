Juventus, l’ex Del Piero consiglia Sarri: “Ecco dove deve giocare Dybala…”

Alessandro Del Piero consiglia Maurizio Sarri. L’ex 10 della Juventus, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della Vecchia Signora ed in particolare di chi oggi indossa quella maglia che per anni è stata sua: Paulo Dybala.

Nonostante il campionato sia fermo a causa dell’emergenza coronavirus, Del Piero ha voluto dire la sua, quasi a consigliare l’attuale tecnico bianconero in merito alla posizione in campo della Joya: “Credo che la soluzione migliore per lui sia quella di giocare a ridosso di una prima punta: sa fare assist, sa segnare. Nonostante sia molto generoso non lo vedo molto come prima punta, è uno che apre gli spazi per i compagni di squadra. E’ perfetto come raccordo tra centrocampo e attacco”. Vedremo quindi se Sarri seguirà le parole della leggenda bianconera. In ogni caso Dybala è il giocatore più in forma e decisivo dell’ultimo periodo.