Juventus, l’ex Ferrara: “Con Pirlo ci sono delle incognite e puntare su Ronaldo potrebbe essere rischio”

L’ex difensore della Juventus Ciro Ferrara alla Gazzetta dello Sport svela qualche particolare di Andrea Pirlo nuovo allenatore bianconero. “Va detto che la Juventus aveva scelto già Andrea, per la U23, e in un certo senso lui è un predestinato. Forse l’occasione è arrivata prima del previsto. Ci sono delle incognite. Ma lasciategli il tempo di sbagliare. Come capita a tutti. Sono convinto che la società lo sosterrà perché questa è una scelta fortemente voluta dalla proprietà. La sua filosofia di gioco che punta sul possesso e di pallone da andare a recuperare subito dopo averlo perso non mi sorprende, poi però le idee vanno coniugate in campo. C’è un avversario che pressa. E poi ci sono altri fattori importanti». Rischio giocare così con Cristiano Ronaldo che va per i 36 anni? «Può esserlo. Nel senso che il portoghese non si discute, ma il tempo passa inesorabile. E non si tratta di un attaccante abituato a farsi “gestire” giocando di meno. Vedremo lo stile di Pirlo».