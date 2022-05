Juventus, l’ex Inter Cosentino nuovo segretario generale

Cosentino era dietro la scrivania nell'Inter dello scudetto con Conte in panchina

Massimo Cosentino, ex segretario generale dell'Inter dello scudetto con Conte in panchina, fino alla scorsa stagione al Sion, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, si trasferisce a Torino sponda Juventus. Cosentino infatti sarà il nuovo segretario generale della società del presidente Andrea Agnelli. Il giovane dirigente prenderà il posto di Paolo Morganti che resterà però Head of Football operations. Cosentino che era stato anche segretario della Sampdoria e il Novara, aveva cominciato la sua avventura nel calcio come ufficio stampa del Torino nel 2005.