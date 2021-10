Juventus, l’ex Maifredi: “Questa squadra è senza gioco”

L'ex allenatore molto critico con i bianconeri e mister Allegri

Gigi Maifredi a “1 Football Club” su 1 Station Radio ha detto la sua sulle difficoltà della Juventus, sua ex squadra, che fatica in campionato: “Si è affidata troppo a vittorie casuali, non affidandosi al gioco. Per vincere bisogna costruire, ed i bianconeri non lo fanno. Scudetto? Per storicità ed esperienza direi il Milan più del Napoli, ma sta di certo che le inseguitrici sono già troppo indietro. L’unica che potrebbe infastidirle è l’Inter, per organico ed esperienza”.