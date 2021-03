Juventus, l’ex Marchisio: “La classifica rispecchia il valore dei bianconeri che devono guardarsi alle spalle”

L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio alla trasmissione Rai 90° minuto ha commentato il passo falso della squadra bianconera battuta in casa dal Benevento per 1-0. “Il futuro di Pirlo non lo conosco. Quest’anno la squadra ha sempre fatto fatica anche in partite semplici sulla carta. Credo che la classifica vada a rispecchiare le prestazioni della Juventus che deve anche guardarsi le spalle.”. In effetti anche il tecnico bianconero ha dichiarato di essere preoccupato:“Abbiamo fatto una partita brutta. Il nostro obiettivo era vincere giocandola meglio e invece siamo incappati in una giornata storta in atteggiamento e situazione tecniche, e quando giochi così non porti avanti il lavoro. Va cambiata la testa, indossiamo una maglia importante che va onorata”. La squadra campione d’Italia è al momento al terzo posto con 55 punti insieme all’Atalanta ma con una gara da recuperare: quella contro il Napoli.