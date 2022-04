Juventus, l’ex medico: “Zaniolo un rischio che va corso. Percentuale ricaduta…”

Il parere dell'ex medico bianconero sul possibile acquisto del giocatore

Redazione ITASportPress

Nicolò Zaniolo è senza dubbio uno dei nomi più chiacchierati di queste settimane in ottica mercato. Il centrocampista della Roma è stato accostato più volte alla Juventus e sulla possibile trattativa si è espresso anche Fabrizio Tencone, medico sociale della Vecchia Signora dal 1993 al 2016. Parlando a Tuttosport, l'uomo ha consigliato alla sua ex squadra di puntare sul giocatore e di non temere troppo per eventuali ricadute dopo le problematiche alle ginocchia.

RICHIO DA CORRERE - "L’investimento finanziario è ovviamente una valutazione di competenza dei dirigenti, il compito del medico è quello di valutare lo stato di salute attuale e provare a prevedere quello futuro. Se fossi il medico che deve aiutare la società farei una visita accuratissima, perché tutto parte sempre dalla visita manuale, e farei una serie di esami specifici: una radiografia, risonanze magnetiche delle ginocchia e sicuramente una serie di test per misurare il recupero della forza delle gambe. Inoltre, un test molto importante e innovativo che si chiama 'test di analisi del movimento' per capire se l’atleta ha delle 'strategie motorie' che possono aumentare il rischio di farsi male alle ginocchia", ha detto Tencone in modo molto dettagliato.

PERCENTUALE - "Onestamente non conosciamo con precisione la percentuale di rischio di farsi male una terza volta. La scienza ci dice che dopo una lesione del legamento crociato la possibilità che si verifichi lo stesso infortunio, sul medesimo ginocchio o sull’altro, è del 15-20 per cento. E il rischio sale al 25-30 per cento nei giovani calciatori, sotto i 20 anni. Ma non ci sono prove che hanno misurato il rischio di farsi male una terza volta". E ancora: "Comprarlo sì o no? Io consiglierei di procedere... alle visite mediche. Ma non mi permetterei mai di dire un no a priori. Sappiamo di casi perfettamente recuperati e Zaniolo merita tutte le attenzioni".