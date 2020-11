Juventus, lo stadio si trasforma in area per test rapidi al Covid

Tra oggi e domani lo spazio esterno dello stadio della Juventus sarà trasformato in grande area per il primo drive-through del Piemonte per i tamponi rapidi. Si stima che l’hot spot sarà in grado di eseguire 1000 test antigenici al giorno e chi vi accederà sarà sottoposto al tampone senza nemmeno scendere dall’auto. Il risultato verrà comunicato dopo 15 minuti: in caso di positività si dovrà attendere per avere la conferma del tampone molecolare, il cui esito sarà fornito entro 24-48 ore.