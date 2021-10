Juventus, Locatelli: “Segnare nel derby è un’emozione fortissima e fantastica”

Due gol consecutivi nelle ultime due gare di A per l'ex Sassuolo

Il Derby della Mole è bianconero! Lo decide Manuel Locatelli con un gran gol all'86' e proprio il match winner ha commentato il prezioso successo in casa del Torino: «Segnare nel derby è un'emozione fortissima e fantastica. Qui c'è un gruppo incredibile, me ne sono accorto appena arrivato, mi hanno accolto benissimo, siamo un gruppo di amici e persone vere; nonostante ci siano tanti giocatori fortissimi, c'è grande umiltà. Era importante perché era il derby e perché in classifica dovevamo fare un passo avanti. Bene così, ora c'è la sosta e poi torniamo con ancora più fame. Il mister pretende tanto da me e io sto cercando di fare tutto per migliorarmi, sul gol c'era lo spazio, Fede è stato bravo a vedermi e mi ha dato una gran palla e ho trovato la rete. Oggi la mia famiglia, juventina, sarà felicissima».