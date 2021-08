Juventus, Locatelli: “Sono qui per vincere e far felice la nonna”

Si è presentato ai suoi nuovi tifosi il centrocampista della Juventus Locatelli

Redazione ITASportPress

Conferenza stampa di presentazione di Manuel Locatelli nuovo centrocampista della Juventus. Queste le sue parole: "Essere della Juventus è sempre stato il mio sogno da bambino. Abbiamo una famiglia juventina, in particolare mia nonna che quando ho segnato ai bianconeri quasi ci è rimasta male. Adesso sarà felice e farà di tutto per farla gioire. Per me è una doppia emozione, questo è un club importantissimo e devo subito calarmi nella parte per affrontare questa nuova avventura. Avevo foto con Nedved, Del Piero e Buffon nella mia cameretta.

CONDIZIONE FISICA - Locatelli chiede tempo per rimettersi in forma: "Ho fatto un solo allenamento, sicuramente mi verrà chiesto di verticalizzare. Mi farò trovare pronto alle richieste del mister. Adesso è facile dire che sono pronto, ma è una dimostrazione che va data ogni volta. Occorre equilibrio ed esperienza, l'Europeo mi ha aiutato ad affrontare questi palcoscenici. 'Se saltelli segna Locatelli'? Un coro che ho sentito per la prima volta"

PROMESSA - Locatelli lancia un messaggio a squadra e tifosi: "Darò tutto me stesso, perché sono qui per questo e per vincere. Mi metterò al servizio di squadra e mister, mi hanno accolto tutti benissimo. Lo scudetto? Vogliamo vincerlo, è importante tornare a farlo"

COME MARCHISIO - Il numero 27 bianconero spiega a chi si ispira calcisticamente: "Marchisio è stato molto importante qui, l'ho sentito personalmente e mi ha fatto piacere. Ripercorrere la sua carriera sarebbe fantastico"'.