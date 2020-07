Juventus, mai così male in difesa: troppi gol subiti e rimontata 18 volte quando in vantaggio

Sembrava dovessere essere la giornata della grande festa Scudetto e invece la sfida di Udine contro i friulani si è trasformata in una serata da dimenticare. La Juventus ha fallito il match ball per vincere il Tricolore ed è pure stata sconfitta per 2-1.

Una brutta figura che non dovrebbe compromettere comunque l’esito finale. Anche se ci sono parecchi dati piuttosto allarmanti. Uno di questi la difesa. Sono infatti 38 i gol subiti dalla Juventus in questa stagione. Si tratta del peggiore risultato dal 2010/2011, l’ultima stagione prima della striscia di otto titoli consecutivi. All’epoca la squadra bianconera era allenata Gigi Delneri e aveva incassato addirittura 47 reti chiudendo al settimo posto.

Ma c’è un altro dato ad essere decisamente allarmante per la Vecchia Signora: i 18 punti persi per strada partendo da una situazione di vantaggio.

Juventus, mai così male nelle ultime 9 stagioni

La difesa, che storicamente è sempre stata il punto di forza della Juventus nelle ultime stagioni, adesso è diventata un problema. In questa stagione, la prima di Sarri in bianconero, i torinesi si sono mostrati decisamente vulnerabili. Il dato che conferma questa tendenza sono, appunto, i 38 gol subiti. Un risultato negativo che deve fare i conti con l’assenza, per quasi tutta la stagione, di capitan Giorgio Chiellini, ma anche dell’innesto di de Ligt, al suo primo anno in Italia, accanto a Bonucci. I bei tempi del trio Chiellini, Bonucci, Barzagli, sembrano essere ben lontani. Senza dimenticare, chiaramente, Buffon che competava il pacchetto difensivo ottimamente.

Nelle ultime sei giornate sono stati 12 i gol subiti dalla Juventus, con almeno una rete incassata nelle ultime sette. Ma a preoccupare maggiormente, forse anche in prospettiva futura, è un altro dato che viene sottolineato anche da Opta, ovvero quello dei punti persi partendo da una situazione di vantaggio, esattamente come accaduto contro l’Udinese. Sono ben 18 i punti lasciati per strada dalla capolista da situazioni di vantaggio. Un record negativo che non si verificava almeno dalle ultime 9 stagioni di Serie A.

