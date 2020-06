Juventus, Mandzukic infuriato per l’addio: individuato chi lo ‘ha fatto fuori’

La Juventus si appresta a continuare la stagione in Serie A dopo aver detto addio ai sogni Triplete dopo il ko in finale di Coppa Italia. Diversi i problemi in casa bianconera, alcuni dei quali derivanti dalle posizioni avanzate dove, causa anche l’infortunio di Higuain, manca una vera punta centrale. Ecco perché c’è chi rimpiange Mario Mandzukic. L’attaccante croato avrebbe fatto comodo in questo momento alla Vecchia Signora, ma forse, è stato mandato via troppo a cuor leggero.

Mandzukic: ecco chi lo ha cacciato

La sua grinta, il suo stile di gioco ruvido, e anche i suoi gol, spesso e volentieri pesanti. Mario Mandzukic sarebbe sicuramente stata una pedina importante in questo momento complicato in casa Juventus. Ma c’è chi aveva deciso di non puntare su di lui. La società? No. Maurizio Sarri. Come scrive calciomercato.com, infatti, la colpa, se si può parlare in questi termini, dell’addio del croato, è da ricondurre al tecnico toscano che dal primo giorno ha chiarito alla Juventus di non volere Mandzukic nel proprio progetto. Questione di idee e di tecnica. Un vero peccato dato che l’attaccante avrebbe senza dubbio fornito il suo eccellente apporto alla causa. Ora il bomber è in Qatar dove smaltisce la rabbia nei confronti della Juventus e, forse, del’attuale mister.

