Juventus, mani sullo scudetto: le combinazioni per vincerlo nella prossima gara

La vittoria sulla Lazio ha permesso alla Juventus di avvicinarsi notevolmente allo scudetto. I bianconeri si sono portati a +8 sull’Inter, seconda in classifica, e potrebbero avere la possibilità di garantirsi matematicamente il Tricolore già a partire dalla prossima sfida di campionato.

Juventus: le combinazioni per lo scudetto

Nono scudetto di fila: questa la pagina di storia che la Juventus sta per scrivere. Già nella serata di giovedì la Vecchia Signora potrebbe festeggiare, con 3 giornate di anticipo rispetto al termine del campionato, la vittoria del massimo campionato italiano. Per farlo, servirà vincere contro l’Udinese, ma occorrerà anche avere un pizzico di fortuna con i risultati delle inseguitrici.

In primi l’esito della gara dell’Inter. Se i nerazzurri non dovessero vincere mercoledì sera contro la Fiorentina e quindi perdere o pareggiare, la Juventus, vincendo contro l’Udinese il giorno dopo sarebbe scudettata. Esiste anche un’altra opzione che vede la Juventus pareggiare contro i friulani e che prevede anche l’inserimento di un’altra antagonista, l’Atalanta.

Nel caso in cui la Juventus pareggiasse contro l’Udinese, per vincere il Tricolore l’Atalanta dovrebbe perdere o pareggiare col Bologna e, allo stesso tempo, l’Inter perdere contro la Fiorentina. A quel punto alla Juventus sarebbe campione con la classifica che vedrebbe i bianconeri a quota 81, Inter 72, Atalanta 71 o 72. A quel punto la Juventus vincerebbe comunque lo Scudetto perché potrebbe contare sui migliori risultati ottenuti negli scontri diretti e verrebbe premiata dal regolamento che prevede che in caso di arrivo a pari punti alla fine del torneo il principio da utilizzare per decretare chi si pone davanti all’altro sia proprio quello dei confronti diretti.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DEL CALCIATORE