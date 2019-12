Juventus, Martusciello: “Non è detto si vinca subito…”. Scatta la polemica social

Fanno discutere alcune recenti dichiarazioni di Giovanni Martusciello, vice allenatore di Maurizio Sarri alla Juventus. Il secondo allenatore bianconero, ospite di un evento tra tifosi al Fan Club bianconero di Ischia, ha rilasciato alcune affermazioni che hanno creato polemica tra i tifosi juventini.

SI PUO’ NON VINCERE – “Vincere subito? Penso sia chiaro che avere tutto e subito non è semplice, se ci soffermiamo al risultato andremo incontro a delle difficoltà enormi, quindi bisogna estranearsi dal risultato finale, che può essere vittoria o sconfitta come è stato, e cercare di far capire a questi ragazzi che la strada per arrivare alle vittorie deve essere un’altra, che non significa chiaramente vincere nell’immediato”, ha spiegato Martusciello.

LAVORO – “Abbiamo ereditato una squadra ultravincente e non è semplice intervenire in maniera netta, dobbiamo confermare quanto di buono hanno fatto i nostri predecessori, ma attraverso un’idea. Non è semplice avere dei risultati nell’immediato. Non c’è una data fissa, non si può dire tra un mese, tra due, tra cinque o tra otto, però c’è grande disponibilità da parte dei ragazzi. Si stanno facendo delle cose che prima non si facevano, perchè non si riuscivano a comprendere nel modo migliore. A sprazzi vengono delle prestazioni dove bisogna cercare di portare l’idea comune in quella direzione. Ecco perché a volte si riesce e a volte meno”.