Juventus, Martusciello: “Ottimo primo tempo, ma Sarri vuole di più”

Si è da poco concluso il match tra Juventus e Parma. Ai microfoni di Sky ha parlato il vice di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello: “Chiaramente le condizioni climatiche ci hanno indotto a commettere diversi errori. L’avversario spingeva e ci creava problemi. Bravi a non subire nelle situazioni a loro favorevoli, la squadra si è mossa benissimo. Siamo contenti del grande primo tempo. Si poteva concretizzare di più quanto creato in avanti. Questa squadra è composta da tanti campioni. A volte le scelte ricadono su giocatori esperti, ma fa parte del campionato. Ci sono tante competizioni. Abbiamo vinto su un campo molto difficile. Al di là dell’invecchiamento in campo era importante vincere e l’abbiamo fatto”.

SARRI – “L’ho sentito prima ed era felice per il risultato, ma era perennemente incavolato (ride ndr). Ha sottolineato gli errori ed è giusto così. Credo che in generale Maurizio sia migliorato anche a livello comunicativo. Fuma anche meno del solito. L’ho visto molto più partecipe e presente rispetto al passato. I ragazzi hanno dato disponibilità nell’approcciarsi a questo tipo di gioco”.

SQUADRA – “I cambi sono stati fatti per una questione fisica. Quando un team lavora individualmente gli errori si accumulano. Gli sbagli sono dettati dal caldo. Ma sistemeremo le cose”.