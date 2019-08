Juventus, Martusciello: “Sarri sta bene, vedremo se ci sarà domani. Alcuni giocatori poco lucidi a causa del mercato…”

Giovanni Martusciello, allenatore della Juventus, presenta la sfida di sabato sera contro il Napoli nel consueto appuntamento con i media. Il mister interverrà in conferenza stampa al posto di Maurizio Sarri, ancora alle prese con i problemi di salute, per commentare i temi caldi del big match della seconda giornata.

ItaSportPress.it seguirà live l’evento:

SARRI – Sul tecnico Maurizio Sarri e sulla sua presenza in campo domani sera: “Sarri è sempre stato presente in Continassa, sta bene, deve ultimare dei test nel pomeriggio e vediamo se riesce a esserci domani”.

CHAMPIONS – “Sarà un girone impegnativo, e dobbiamo lavorare per migliorare. Siamo però la Juve e siamo consapevoli dei nostri mezzi”.

BIG MATCH – E sulla sfida contro il Napoli: “Il Napoli è un’ottima squadra, allenata bene da Ancelotti. Anche se arriva a inizio campionato, è un match importantissimo e siamo motivati a fare bene, anzi, benissimo”. “Domani è una partita importante per noi, per loro e per il mondo calcio”.

SQUADRA E MERCATO – “Ci sono dei giocatori chiacchierati che non sono lucidi per la partita di domani. Vediamo nell’ultimo allenamento chi farà parte degli 11 e chi verrà in panchina”. E nello specifico: “Higuain? Parliamo di un giocatore che conosce bene il sistema di gioco. E’ un giocatore importante e di qualità. Aspettiamo l’allenamento di oggi per chiarire ogni dubbio di formazione”, ha detto Martusciello.