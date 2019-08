Juventus, Martusciello: “Sul 3-0 la pancia era piena… Non molliamo mai”

Si è conclusa da poco la sfida tra Juventus e Napoli. Il vice di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello, ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky: “Diciamo che hanno influito sia l’aspetto fisico che psicologico. Abbiamo giocato con una squadra come il Napoli con qualità nel palleggio superiori alla media italiana. Potevamo indirizzare qualche situazione in più. Non credo si possano prendere gol in questa maniera. Sul 3-0 abbiamo avuto un po’ la pancia piena… Salvo la prova della prima ora. La condizione che si è abbassata e la convinzione di non prendere gol, unita ad un po’ di paura, ci hanno condizionato. Questo gruppo non molla mai. Anche stasera lo abbiamo dimostrato. Il gruppo era abituato a giocare basso, con un palleggio nella propria metà campo. Quello che si sta passando è l’idea di difendere andando avanti. Si è lavorato sulle caratteristiche di qualche giocatore, Pjanic in particolare. La qualità è molto alta. Non bisogna perdere l’idea e l’identità della squadra. De Ligt? E’ ancora indietro. E’ un ragazzo che viene da una squadra differente in un campionato difficile. Ha grande intelligenza. Ha fatto un’ottima ora. Poi ha pagato la condizione, ma è un giocatore di altissimo livello. Non ha fatto rimpiangere Chiellini. Sarri? Dice che ora i giornalisti saranno contenti dei sette gol…”.