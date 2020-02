Juventus, Matuidi annuncia: “Esercitata opzione per rinnovare. Qui ancora una stagione”

Blaise Matuidi annuncia il rinnovo con la Juventus. Il centrocampista francese, accostato al Lione nelle scorse ore, ma anche a tante altre squadre d’Europa, sarà bianconero anche l’anno prossimo.

Lo ha comunicato lo stesso classe 1987 ai microfoni di Sport 24: “Nel mio contratto c’era un’opzione per un ulteriore anno e la Juventus l’ha esercitata. Non ho mai avuto dubbi a riguardo, sento la fiducia da parte di tutti”. Matuidi è stato un punto fermo della squadra di Massimiliano Allegri e nonostante non sia sulla carta uno dei pupilli di Sarri ha fin qui collezionato già 30 presenze condite da un gol e due assisti nella stagione 2019-20.