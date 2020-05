Juventus, Matuidi racconta: “Ero scioccato dopo la positività al Covid-19”

Il peggio sembra alle spalle per Blaise Matuidi. Il centrocampista francese della Juventus era risultato positivo al Coronavirus, ma sembra essere riuscito a superare la malattia, come confermato dal tampone negativo del 15 aprile. Il giocatore ha raccontato il suo momento difficile sul canale Youtube ‘Bros Stories’ insieme all’ex compagno Medhi Benatia: “Sinceramente è stata dura. Quando ero positivo non potevo neanche uscire a fare la spesa e poi quando ho ricominciato ero in psicosi. Cerchi sempre di assicurarti che le persone non siano troppo vicine, devi essere mentalmente forte. Servirà del tempo, questa è una situazione nuova per tutti noi. Ero totalmente sotto shock, avevo paura per la mia famiglia e i miei amici. E’ stato difficile per loro, ma sono stato in grado di rassicurarli. Non è un bel periodo, vogliamo davvero che tutto questo finisca il prima possibile. Mi chiedo cosa succederà al calcio e alla vita di tutti i giorni”.